Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 18:12

31 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

Edirne’nin İpsala ilçesi Korucuköy’de 2 Haziran 2018 Cumartesi günü kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Meriç’in cesedi bulundu.

31 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

03 Temmuz 2018 18:12


31 gündür kayıp olan Ahmet Meriç’in bulunması için geniş çaplı arama başlatılmıştı. Meriç’in cansız bedeni İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.


2 Temmuz 2018 Pazartesi akşamı Künkler mevkiinde yapılan buğday hasadı esnasında, çiftçiler tarafından bir kafatası görüldü. Haber verilmesi üzerine ekipler, bölgedeki aramaları sıklaştırdı. Yapılan aramada Ahmet Meriç’in bedeni, kafatasının 10 metre ilerisinde bulundu. Yaşlı adamın vücudu ve kafatasının ayrı yerlerde bulunmasının sebebinin ise yaban hayvanları olduğu iddia edildi.


Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, Ahmet Meriç’in cesedi kesin ölüm sebebin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç