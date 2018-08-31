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31 Ağustos 2018 19:07

39 yılla yargılanıyordu Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçarken Edirne’de yakalandı.

39 yılla yargılanıyordu Yunanistan’a kaçarken yakalandı

31 Ağustos 2018 19:07

Yıldırım, sevk edildiği Edirne Adliyesi’nde tutuklandı.


Edirne İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 02.00 sıralarında basında ve kamuoyunda Danıştay saldırısı olarak bilenen olayda 39 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası aldığı belirtilen Osman Yıldırım isimli şahsın, Yunanistan ülkesine sınırı kaçak yollarla geçmek üzereyken Edirne Merkez’e bağlı Elçili köy yolu üzerinde yaya vaziyette intikal ederken sırt çantası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Edirne’de yasa dışı yollarla, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan Osman Yıldırım, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Demirtaş ve Adnan Hoca ile birlikte yatacak


Osman Yıldırım, savcılık soruşturmasının ardından SEGBİS ile Ankara’daki 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanıp, ifade verdikten sonra aynı mahkeme tarafından tutuklandı. Yıldırım, tutuklanmasının ardından yeni geniş güvenlik önlemleri altında Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne götürüldü. Söz konusu cezaevinde, Halkların Demokratik Partisi eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ve kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar da tutuklu bulunuyor.




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