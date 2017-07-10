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10 Temmuz 2017 13:40

41 kişilik davul zurna ekibi Kırkpınar’a hazır

Bu yıl 656’ncısı 10-16 Temmuz’da Edirne’de gerçekleşecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin en önemli ögelerinden olan 41 kişilik davul zurna ekibi, Kırkpınar’da görev yapacak.

41 kişilik davul zurna ekibi Kırkpınar’a hazır

10 Temmuz 2017 13:40


20 davul, 20 zurna ve ekip şefiyle 41 kişi, Edirne cadde ve sokaklarında esnafları Kırkpınar’a davet ediyor. Esnaftan bahşişte toplayan davul zurna ekibi, 656 yıllık geleneği sürdürüyor. “Edirne’nin düğünü” olarak nitelendirilen Kırkpınar, bugün sabahın erken saatinde davul zurna sesleriyle Edirne’de başladı.


Yarım asırdır Kırkpınar’da zurna çalan ve bu yıl davul zurna ekibinin şefi olan Fahrettin Zurna, heyecanlı olduğunu belirterek, “Cuma günü, 3 gün boyunca Sarayiçi Er Meydanı’nda 41 kişilik ekibimizle görev yapacağız. Tüm Türkiye’yi Edirne’ye bekliyoruz. Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 16 Temmuz 2017 Pazar günü sona erecek.




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