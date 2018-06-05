5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hayaller gerçek oldu

Kirişhane Paşaçayırı mevkiinde inşa edilen Edirne İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ile Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yüklenici Esen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Esen, Belediye Başkan Yardımcıları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılış konuşmasını gerçekleştirmeden önce projede emeği geçen Başkan Yardımcısı Hüsnü Güler, Su ve Kanalizasyon Müdürü Ayhan Özer ve Çevre Mühendisi Dilara Aydoğan’ı sahneye davet etti. Gürkan sözlerine “Edirne’nin binlerce yıllık bir rüyası, yüzlerce yıllık bir hayali, arzusu, umudu, isteği olan Edirne İleri Biyoloji Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atma Törenine hoş geldiniz, onur verdiniz” sözleriyle başladı.

Evrensel ve kanalizasyon atıkları çevreyi kirletmeyecek

Edirne’nin 8 bin 300 yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirten Gürkan, “Türkiye’de 81 il var. Kaçında arıtma yoktur bir fikrim yok ama bir elin parmaklarını geçmez. Edirne bu şehirlerden biri olmanın utancı içindeydi. Keşan ilçemiz yıllar önce arıtmasını yaptı, Havsa yaptı, Süloğlu yaptı, Uzunköprü yaptı. Koskoca bir il, tarihe tanıklık yapmış, tarihi yaşan bir il; Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir il ama siz binlerce yıl burada yaşayan bütün kavimlerin, bütün milletlerin gerek evsel atıklarını gerek kanalizasyon atıklarını hiçbir arıtmaya tabi tutmadan olduğu gibi doğaya deşarj etmişsiniz. Anlatmak istediğim buydu. Bugün temelini attığımız tesisin, sözleşme süresi 2,5 yıl ama ondan çok önce tesisi bitirerek, işletmeye alacağız. Bundan sonra Edirne’nin evsel ve kanalizasyon atıkları doğayı, çevreyi, su kaynaklarını kirletmeyecek. Bundan daha önemli, bundan daha güzel ve bundan daha keyifli bir iş var mı? Bu yüzden birlikte sahneye davet ettiğim Hüsnü Güler, Ayhan Güler ve Çevre Mühendisi Dilara’yı ve belediyenin bütün ekibini yürekten kutluyorum. Bu sadece benim başarım değil bu ekibin sinerji ile birlikte çalışma anlayışı ile ortaya çıkan bir sonuç. Ve tabi partnerimiz İller Bankası. İhale yetkisini onlara devrettik. Ve bugün burada temelini atıyoruz. Burası 64 bin metrekarelik bir alan; KDV hariç 28 milyon TL’ye bu tesis ihale edildi. Artı KDV’yi de koyarsanız 32-33 milyon civarında bir rakam yapar. Bu tesis Edirne’miz için hayatiydi. Gerçekten bir kez daha gurur duydum Edirne’mize hayırlı olsun” dedi.