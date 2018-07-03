55 yıllık cazgırdan pehlivanlara sitem

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 55 yıllık cagırı Pele Mehmet, güreşçilere sitem etti. Pele Mehmet, “Eskiden 50-60 yıl öncesi pehlivanlarımız güreşte oyundan oyuna geçerlerdi. Örneğin, ‘sarma’ oyunu neredeyse unutulacak. ‘Ayakta künde’ oyunu, ‘kılçık oyunu’, ‘tek kol’, ‘çift dalmalar’, ‘boyunduruklar’ çeşitli oyunlar vardı. Hatta ‘kemane’ ile ‘kaz kanadı’ oyunları yaparlardı. Şimdi bu oyunlar biraz azaldı. Künde oyunu arada sırada oluyor, bunu yapanlarda belli pehlivanlarımız ‘sarma kündeyi’ yapan az, çapraz oyunu vardı. Bu çapraz oyununu iyi yapanlardan biri de İbrahim Gümüş’tür (Magrus). 1982-1984 yıllarında Hüseyin Çokal, Kırkpınar’da başpehlivan olmuştur. Kündeyi de çok iyi yapan bir pehlivanımızdır. Yine Aydın Demir, 1976-1977-1978 yıllarında başpehlivanı ‘paça kazık, iç kazık’ oyununu çok uygulayan bir pehlivanımızdı. Rahmetli Kara Ali, çok büyük bir ustaydı. Bizim yağlı güreşimize ‘paça kazık, iç kazık ve ters paça’ güzel oynayan bir pehlivanımızdı. Kara Ali, bunu şiir söyler gibi yapardı. Kırkpınar’ın efsanesi Ahmet Taşçı mesela çok güzel paça kazık, iç kazık, ters paça yapan pehlivanımızdır” dedi.

“Başpehlivanlar hızlandı”

Favori başpehlivanların özelliklerini de değinen Pele Mehmet, “Yeni yarışan başpehlivanlarımız daha hızlandılar daha süratli güreşler yapıyorlar. Mesela İsmail Balaban hızlı bir başpehlivandır. Orhan Okulu, gayretli biridir. Fatih Atlı çok karışık güreşleri seven biridir. Hamza Köseoğlu karışık güreşleri sever ve aynı zamanda rakibini yendiği bile belli olmaz. Recep Kara, 2004 yılından beri hız bırakmıştır ve 4 sefer başpehlivan olmuştur. Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşilyeşil, İsmail Balaban, Ali Gürbüz bu isimlerini saydığım kardeşlerim direkt favori” şeklinde konuştu.