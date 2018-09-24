56 yaşında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Özel sektörden emekli, işletme sahibi 56 yaşındaki Şerif Aslan, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve üniversiteler tarafından düzenlenen farklı özel yetenek sınavlarında başarı göstererek, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nün öğrencisi oldu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gelerek kaydını gerçekleştiren Şerif Aslan, aynı zamanda Düzce, Yeditepe ve Işık Üniversitesi'nin özel yetenek sınavlarını da kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından önce Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü'ne kayıt yaptıran Aslan, bu kararından vazgeçerek Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü tercih etti.

Kayıt işlemlerinin ardından öğrenim göreceği Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni yerinde gezip gören Şerif Aslan, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ni çok beğendiğini belirterek, Trakya Üniversitesi'ni tercih etmesinde çevresinin ve görüştüğü alanında uzman kişilerin etkili olduğunu sözlerine ekledi. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği yetenek sınavlarına geçtiğimiz yıl da girdiğini ifade eden Şerif Aslan, geçen yıl başarılı olamadığını ancak sınava bu yıl çok iyi hazırlanarak başarılı olduğunu söyledi.

“Trakya Üniversitesi'nde çok çalışarak başarılı olacağıma inanıyorum”

Ailesinin ve çevresinin desteğiyle başarıya ulaşan 56 yaşındaki Şerif Aslan, “Sanata ve resme geçmiş yıllardan beri süre gelen yoğun bir ilgim ve merakım var. Kendi kişisel çalışma ve sergilerimi yıllardır devam ettiriyorum. Birbirinden farklı türlerde düzenlenen pek çok resim yarışmasında elde ettiğim dereceler var. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmek ve kişisel çalışmalarıma akademik bir boyut kazandırmak gibi bir hayalim vardı. Hayallerimin ve ideallerimin peşinden gitmekten vazgeçmedim. Sonunda azmederek geçen yıl başarılı olamadığım yetenek sınavında bu yıl başarı yakalayarak kaydımı gerçekleştirdim. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü'nü kazandıktan sonra görüştüğüm, kendini sanata adamış birçok yakınım, Trakya Üniversitesi'nin sahip olduğu eğitim altyapısı ve imkânlarıyla daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Araştırmalarımın ardından Yeditepe Üniversitesi'nden kaydımı sildirerek, öğrenim hakkı elde ettiğim bir diğer üniversite olan Trakya Üniversitesi'ni tercih ettim. Ayrıca, resim yapan neden heykel yapamasın diye düşündükten sonra heykel bölümünü tercih etmeye karar verdim. Burada olmaktan son derece mutlu ve keyifliyim. Hayallerimi büyütmeye ve ideallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Trakya Üniversitesi'nde çok çalışarak başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

İstanbul'da yaşayan ve çevresi tarafından sanata olan merakı, çalışkanlığı ve azmiyle tanınan Şerif Aslan, 1980 yılında Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılarak, uzun yıllar çeşitli devlet kurumlarında tekniker olarak görev yaptı. Aslan, özel sektörde tasarımcı olarak çalıştıktan sonra kendi bilgi ve tecrübesiyle birleştirdiği mesleğini, aile şirketini kurarak sürdürmeye karar verdiğini ve bugün elektronik sektöründe Türkiye'nin öncü firmalarından biri olarak ülkemize hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti.