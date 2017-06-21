6 ayda 15 bin kişi çipli kimliğine kavuştu

Edirne Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğün’de çipli kimlik kartı başvuruları devam ediyor. Çipli kimlik kartı için 3 gişenin bulunduğu Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğün’de günde ortalama 100 kişi çipli kimlik kartı sahibi oluyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çipli kimlik kartlarının dağıtım süresini Ocak 2017’den itibaren 3 buçuk yıl olarak öngörüyor. Türkiye Cumhuriyeti Yeni Kimlik Kartı dağıtımı projesi kapsamında düzenlenen ’Yeni T.C. Kimlik Kartı’ için başvurular online ve 199 telefon numarasından çağrı merkezi desteği yapılabiliyor.

Öte yandan Edirne Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak" ifadeleri kullanıldı.