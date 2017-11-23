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23 Kasım 2017 13:19

60 yıllık diş hekimi: "6 seneden beri aynı diş fırçasını kullananları biliriz"

Edirne’de meslekte 60 yılını aşan ve halen özel muayenesinde diş hekimliği yapan Tekin Sayınbaş, Türkiye’de diş fırçalama alışkanlığının olmadığını belirterek, "6 seneden beri aynı diş fırçasını kullananları biliriz, tüpün içinde kuruyan diş macunlarını da hatırlarız" dedi.

60 yıllık diş hekimi:

23 Kasım 2017 13:19


Diş hekimi Tekin Sayınbaş, Türkiye’de diş fırçalamaya pek özen gösterilmediğini söyledi. Diş fırçalama alışkanlığının bazı bireylerde hiç olmadığını belirten Sayınbaş, "Hekimlik, bilgi ve özveri gerektirir. ‘Aşk olmayınca, meşk olmaz.’ Biz diş hekimleri bunun bilincindeyiz. Bu derin bir konudur Türkiye’nin sosyal yapısıyla ekonomik yapısı ve kültürüyle ilgili bir durumdur. Bazı ülkelerde 3 yaşından itibaren diş hekimleriyle ahbap olur çocuklar. Anneleriyle babalarıyla ve diş hekimleriyle şahsen karşı karşıya kalırlar. Bizde ancak diş ağrıyınca. Bir de bayramlarda ve düğünlere giderken diş fırçası kullanma alışkanlığı vardır. Televizyonlar reklamını yapıyor bu işin ama o da işin süs tarafıdır maalesef yaygın bir şey yoktur. 6 seneden beri aynı diş fırçasını kullananları biliriz, tüpün içinde kuruyan diş macunlarını da hatırlarız" ifadelerini kaydetti.




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