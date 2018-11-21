60 yıllık vahşi depolamaya son verdi, şimdi elektrik üretecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın vizyon projelerinden biri olan; 60 yıllık vahşi depolamaya son veren Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde artık elektrik üretilecek. 3 Kasım 2017'de hizmete sunulan tesis; tam bir yıl sonra çöpten elektrik üretmeye başlıyor. Tesisten ilk etapta 16 bin evin; ikinci aşamada ise 30 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın en önemli seçim vaatlerinden biri olan Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerinin inşaatı için 16 ay gibi kısa bir sürede ihalenin sözleşmesi imzalandı. İnşaatı tamamlanan Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri için daha sonra işletme ihalesi gerçekleştirildi. İhale gereği EDİKAB üyesi belediyelerin 29 yıllığına işletmesini yapacak olan firmanın cirosundan yüzde 10 kar kazanması ve bertaraf ücreti ödememesi Türkiye'de bir ilk oldu. Edirne'deki vahşi depolamaya son veren tesis, 3 Kasım 2017'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla hizmete açılarak tesise ilk çöp döküldü. Birlik üyesi ve İl Özel İdaresine bağlı 96 köyün çöplerinin bertaraf edildiği tesise günlük yaklaşık 250 ton çöp getiriliyor.

Edirne'nin kanayan yarasına son veren Katık Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri şimdi ise elektrik üretimine başlıyor. Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Çöp Elektrik Üretim Tesisi; 25 Kasım tarihinde saat 15.00'te düzenlenecek törenle açılacak.

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisinin birinci etabının 25 Kasım Pazar günü düzenlenecek törenle hizmete açılacağını ifade eden EDİKAB Başkanı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Tesisimize getirilen çöplerin üzeri kapatılıyor ve çöpteki metan gazı özel bir sistemle 6 bin metreküplük mebranla kaplı bir alanda toplanıyor. Daha sonra bu gaz saatte 1,56 MW enerji üretebilen elektrik motorlarına aktarılıyor. 1 etabın devreye girmesiyle Edirne'de 16 bin evin elektrik ihtiyacına eşdeğer elektrik üretimi yapacağız. Bir süre sonra da 2. etap devreye girecek ve böylece toplamda 30 bin evin elektrik ihtiyacını sağlayacak elektrik üretimi gerçekleştirilecek" dedi.

Gürkan ayrıca tüm Edirne halkını 25 Kasım'da saat 15.00'te düzenlenecek açılış törenine davet etti.

Bu arada törene katılmak isteyen vatandaşlar için tüm mahalle muhtarlıkları ve belediye önünden 25 Kasım Pazar saat 14.00'te araç hareket edecek.