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23 Haziran 2017 15:47

62 yıldır beklenen yol tamamlandı

Edirne’de artan trafik ve E-5 karayolunda yaşanan yoğunluğun azalması için belediyece çalışması başlatılan Güney Çevre Yolu tamamlandı.

62 yıldır beklenen yol tamamlandı

23 Haziran 2017 15:47

62 yıldan bu yana açılamayan yolu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yerinde incelerken, yolun arefe gününe yetiştirileceği belirtildi.


25 Kasım Stadı ile Olin Kavşağına kadar uzanan Güney Çevre Yolu Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin ortak çalışması ile asfaltlandı. Çalışmaları inceleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili Türkan Seçkin’in isminin verileceği yolu tamamlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.


Yol için kamulaştırmaların yaklaşık 2 yıl sürdüğünü ifade eden Gürkan, "Yolu şehrimize kazandırmak için 90 civarında kamulaştırma yaptık. Mahkemesi, uzlaşmaları, yıkımları, alt yapısı derken; bugün Güney Çevre Yolu Türkan Seçkin Bulvarı’nın son aşamasına geldik. Edirnelilere bayram hediyesi olarak hizmete açıyoruz. Yolumuzda aydınlatma gibi eksiklerimiz olacak; onları da en kısa zamanda tamamlayacağız. Bu yola Edirne’nin çok acil ihtiyacı vardı. Bağlantı yollarıyla birlikte 4,5 kilometre yeni bir yol açılmış oluyor. Yeni yaptığımız yol 3,5 kilometre. Edirneliler, eski mezbahadan, stadyumun oradan başlayarak, Olin Kavşağı’na kadar sorunsuz bir şekilde bu bulvarı kullanarak evlerine ve işlerine ulaşabilecekler. Yolu, tamamen kendi imkanlarımızla, ekiplerimizle yaptık. Bugün İl Özel İdaresi de kaplamayla ilgili araç ve personel desteği verdi. Onlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"Bu yol için 62 yıl bekledik"


Çalışmaları mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Gürkan ile birlikte izledi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Pirinççi; 62 yıl önce mühendislerin gelerek evlerinin yanında bulunan kuyuya işaret koyduklarını ve yolu açacaklarını söylediklerini ancak bu zamana kadar hiç çalışma yapılmadığını belirterek, "62 yıl sonra bu yolu görmek kısmet oldu. Belediye Başkanımıza minnettarız" dedi.


Diğer mahalle sakinleri de Başkan Gürkan’ın yanına gelerek yıllardır yapılmayan yolun tamamlanarak arefe günü hizmete açılacağı için teşekkür etti.




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