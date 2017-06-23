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23 Haziran 2017 11:25

656’ncı randevu gün sayıyor

Dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 10-16 Temmuz’da Edirne’de düzenlenecek.

656’ncı randevu gün sayıyor

23 Haziran 2017 11:25


UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, Edirne Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde Sarayiçi Ermeydanı’nda yapılacak. Festivalin son günü 16 Temmuz’da, Başpehlivan final müsabakasının ardından şampiyon belli olacak.


Geçtiğimiz yıl, 2004, 2007-2008 Kırkpınar başpehlivanı Recep Kara, rakibi 2009-2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil’i yenerek, altın kemerin sahibi olmuştu. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede Kara, rakibi Yeşil Yeşil karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu. Kara, Edirne Belediyesi tarafından verilen 40 bin liranın da sahibi olmuştu.


Öte yandan 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalıklarını yapan Seyfettin Selim, 2017 yılının da ağası oldu. Selim, ağalık ihalesinde, 400 bin TL nakit ve 100 bin TL şehit ailelerine bağış sözü ile 2017 yılının Kırkpınar Ağası oldu.




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