657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası törenle karşılandı

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, düzenlenen törenle karşılandı.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Edirne Belediyesi önünde başlayan yürüyüş daha sonra orduevi önünde Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’in karşılaması ile devam etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı konuşma da, “Kırkpınar’ın olmazsa olmaz 4 unsuru, 4 temel direği vardır. Bunların en başta geleni kuşkusuz pehlivandır. Ama o yağlı güreş çadırını çatan 3 direğimiz daha vardır. Hangisini çekseniz yağlı güreş olmaz, hangisini çekseniz Kırkpınar olmaz. Bunlar pehlivanlarımızı cesaretlendiren, aşka getiren, şevke getiren cenk havası çalan davul zurna ekibimizdir. Ve yine en önemlisi de Kırkpınar’daki pehlivanı davul zurnayı cazgırı bütünleştiren ve şahsımda kişiliğinde yağlı güreşi temsil eden ağadır" dedi.

"Kırkpınar ağası törenle karşılandı"

Gürkan konuşmasının devamında, "Ancak 657 yıllık Kırkpınar’ın tarihinde ilk defa bir ağa 2 ağa altın kemeri almaya hak kazandı o da ağa Seyfettin Selim kardeşimdir” ifadelerini kullandı. Tören daha sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın Kırkpınar ağası Seyfettin Selim’e 3. altın kemeri taktıktan sonra sona erdi.

Daha sonra Kırkpınar korteji Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’in katılımıyla Edirne Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve güreşseverler, Atatürk Anıtı’na doğru yürüdü. Kortej üyeleri, Atatürk Anıtı’na çelenklerini sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Edirne Belediye Bandosu ve yazarı Beyazıt Sansı eşliğinde Kırkpınar Marşı söylendi. Protokol üyeleri daha sonra pehlivanlar mezarını ziyaret etti.