657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün güreşleri başladı

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30’da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy kategorilerinde ikinci gününde başladı.
Başpehlivanlar Er Meydanı’na çıkıyor
Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda peşrev çekerek kıran kırana güreşti. Öte yandan, bugün saat 12.00’de 57 Başpehlivan, ilk kura çekimlerini yaparak, altın kemer yolunda Er Meydanı’na çıkmaya hazırlanıyor.