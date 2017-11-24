Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin, Edirne Belediye’sine ağalık bedeli taksitinin bugün yatırılacağını belirterek, “650 bin TL yatıran bir adam ağalığı bırakır mı? Bırakmaz. Bugün de 500 bin TL yatırılıyor şu anda” dedi.

Çetin bir kahvaltı salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantının başında gazetecilerden soru almayacağını belirten Ahmet Çetin, bugün Edirne Belediyesi’ne 500 bin TL Kırkpınar ağalık bedeli taksitini yatıracağını söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yılın ağalığını 1 milyon 522 bin lira ihale ile alan Çetin, bir daha ki haftaya tüm bedeli ödeyeceğini söyleyerek, “Uzun bir süredir Edirne’de gündemi meşgul eden Kırkpınar Koç Ağalık Bedeli ile ilgili ödenmediği hatta ödenemeyeceğine dair şahsıma bilinçli taciz vardır. Bu durum belediye başkanımıza kadar yansımaktadır. Biz ağalığı alırken 80 milyonun önünde söz verdik. Dedik ki; ‘Biz ağalığı Edirne’ye bırakacağız. Ağalığı kimseye vermeyeceğiz.’ Allah’a şükürler olsun 650 bin TL para yatırmışım. 650 bin TL yatıran bir adam ağalığı bırakır mı? Bırakmaz. Bugün de 500 bin TL yatırılıyor şu anda. Yüzde 70’ini yatırmış oluyoruz. 1 milyon 100 bin TL. Bir daha ki hafta tüm bedeli yatırmış olacağız. Amaç; Edirne’deki ağalığın dışarı çıkmamasıdır. Ağalığı dışarı çıkartmayacağız. Bir daha gireceğiz bir daha alacağız. Edirne’den bir kardeşimiz talip olana kadar” ifadelerini kullandı.

“50 bin icra dosyası var”

Şehrin ekonomisinin büyük sıkıntıda olduğunu ifade eden Çetin, “Şehirde ekonomik sıkıntı var. Şehir çökmeye başlamış durumda. Şehirde 50 bin icra dosyası var. Merkezin 160 bin nüfusu var. 50 bin icra dosyası var. 27 bin SSK dosyası oluşmuş. Bu şehir büyüyorsa dosyalar niye çoğalıyor. Ağalığı niçin aldım. Dünya’nın ve Türkiye’nin gözünü Edirne’ye çekilmesi için aldım” şeklinde konuştu.

“Aş evi kuracağım”

Edirne’ye aş evi kuracağını belirten Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin, “Allah kısmet ederse Edirne’ye aş evi kuracağım. Sadece öğrenci ve fakirlere yönelik olacak. Günlük bin kişilik yemek kapasitesi oluşturacağım” diye konuştu.

“Bin 100 kişinin maaşını ödüyorum”

Çetin, ağalık bedeli ile ilgili ise son olarak şunları söyledi:

“1 milyon 100 bin TL ödedim. Türkiye’de asgari ücret bin 400 TL. Ben bin 100 kişinin maaşını ödüyorum. Bunu küçümsüyorsanız saygı duyuyorum.”