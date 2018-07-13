657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi törenle başladı

Edirne Valisi Günay Özdemir, Avrupa’da gladyatörlerin birbirlerini vahşice öldürdükleri dönemlerde, pehlivanların dostluk ve kardeşliği yaydığını söyledi.

Edirne’de, bu yıl 657’incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi’nde yapılan resmi açılış töreni ile başladı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılan açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış konuşmalarının yapılması ile devam eden törende pehlivan ve hakem heyeti, saha görevlileri Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde geçit töreni düzenledi.

“Final güreşlerinin 15 Temmuz’a denk gelmesi bir onurdur”

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, bu yıl final güreşlerinin 15 Temmuz Demokrasi Günü’ne denk geldiğini hatırlatarak, “Bu da bizim için bir onurdur. O güreş 15 Temmuz’a yakışır bir şekilde yapılacak hayırlısıyla, inanıyorum” dedi.

“657 yıllık tarihinde bir rekor”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da bu yıl geçen yılın pehlivan katılım rekoru kırıldığını belirterek, “Bu yıl Kırkpınar Güreşleri’ne 2 bin 288 pehlivan kayıt yaptırmıştır. 657 yıllık tarihinde rekor bir katılım sağlanmıştır. Kırkpınar’da pehlivanından hakemine, cazgırına kadar herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kırkpınar Ağası’nın önce adam, yiğit ve mert olmasını bekleriz”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız bir talihsizlik üzerine kendimize de ders çıkararak, ağalık ihalesindeki şartnamede bazı değişiklikler yaptık. Çünkü biliyoruz ki, yağlı güreşe gönül vermiş bütün yurttaşlarımız gibi ağalık hele hele Kırkpınar Ağalığı sadece para vermek değildir. Kırkpınar ağalığı para vermenin dışında özelliklere sahip olmayı gerektirir. Biz Kırkpınar ağasının önce insan olmasını bekleriz. Önce adam olmasını bekleriz. Mert olmasını, yiğit olmasını bekleriz. Bu güreşi sevmesini bekleriz. Bunu yapamayanlar, bunu beceremeyenler, tıpkı zamanı geldiğinde dökülen ağaçlardaki yapraklar gibi dökülür giderler. Kırkpınar ağalığı çıkıp bu meydanda en yüksek payı sürmek değildir. Kırkpınar ağalığı sadece burada verdiği sözü değil, yıl boyunca duruşuyla, tavrıyla, konuşmasıyla, edebiyle, adabıyla adam gibi olmaktır” dedi.

“Gladyatörler vahşice birbirini öldürürken, pehlivanlar dostluğu yayıyordu”

Edirne Valisi Günay Özdemir de Kırkpınar’ın yaşam biçimi olarak köklerinin Hz. Hamza (r.a.) kadar dayandığını hatırlatarak, “Er Meydanı’nda yapılan Türk güreşi, Avrupa’nın arenalarında gladyatörlerin vahşice birbirini öldürdüğü dönemlerde, erliğin, insan sevgisinin, kardeşliğin, dostluğun kovuşmasına katkı sağlayan bir spor, bir medeniyettir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından geçen yılın Başpehlivanı İsmail Balaban öncülüğünde güreşlere katılan tüm pehlivanların geçiş töreni ile açılış programı son buldu.