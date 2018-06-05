657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık ihalesi 7 Haziran’da

00’da, Edirne Belediye Meclis Salonunda gerçekleşeceğini duyurdu.

Belediye meclis salonunda basın toplantısı düzenleyen Gürkan, iş adamı Ahmet Çetin’in, ağalık bedelinin tamamını ödemediği için 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık ünvanının düşürüldüğünü hatırlattı.

"Mutlaka girmesini tavsiye ettim"

Gürkan konuşmasında, 8 yıl Kırkpınar’a ağalık yapan iş adamı Seyfettin Selim ile görüştüğünü belirterek, "Kırkpınar’ı düzenleyen kurumun başkanı olarak, düzenleme komitesinde başkan olarak, Kırkpınar’ın ağasız kalmaması için tedbir almakla yükümlüyüm. Bu nedenle Kırkpınar’ımızın iki altın kemerli ağası Sayın Seyfettin Selim ile görüşme yaptım. Bu bir görevdir. 8 yıl ağalık yapmıştır, Sayın Seyfettin Selim. Kendisini ihaleye davet ettim. Mutlaka girmesini tavsiye ettim. Tarihte iki altın kemer alan ağadır kendisi. Bu anlamda davetimize olumlu görüş bildirdi. Hiç kimse katılmasa bile Sayın Seyfettin Selim katılacağını bildirdi" dedi.

"Dilini koparırım adamın"

Bir gazetecinin "İş adamı Ahmet Çetin sizleri FETÖ’cü olarak suçluyor" sorusuna Başkan Gürkan, "Ne ihaleye girecek Kırkpınar ağalarını ne beni FETÖ’cü olarak suçlayamaz. Kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın. Herkes haddini bilsin. Hadsizliğin lüzumu yok. Burada efendilik yapıyoruz. Kırkpınar’a zarar vermeyelim diye efendi efendi açıklamalar yapıyoruz diye hiçbir şey bilmiyoruz anlamına gelmiyor. Sayın Çetin’in şartları yerine getirmediği açıktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, ağalık bedelinin ödeme süresi ile ilgili, "Yeni ağa, ağalık bedelini ihale tarihinden sonra 15 gün içerisinde ödeyecek. Bundan sonra da o şekilde gidecek" şeklinde konuştu.