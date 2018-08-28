658. Kırkpınar Güreşleri Festivali 1-7 Temmuz 2019’da yapılacak

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin tarihi belli oldu.

Edirne Belediye Encümeni’nin aldığı karar doğrultusunda 658’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 01-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan; UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 658’incisi; 01-07 Temmuz 2018 tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek.

Belediye Encümen Kararı’yla 2019 yılında düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin tarihinin belirlendiğini belirten Gürkan, “Birçok medeniyeti içinde barındırmış, birçok farklı kültürü kendi içinde harmanlamış; barışın, hoşgörünün, huzurun ve güvenin başkenti Edirne’de, dünyanın en köklü organizasyonlarından olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ne 658. kez ev sahipliği yapacağız. 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin festival kısmı 01-07 Temmuz tarihlerinde; güreş kısmı ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Kırkpınar; bir kez daha kıran kırana güreşlere ev sahipliği yapacak; pehlivanlar altın kemer için mücadele edecek. Bu önemli organizasyona şimdiden tüm güreşseverleri davet ediyorum” dedi.