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15 Temmuz 2018 15:28

658. Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ağalık ihalesi yapıldı.

658. Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim oldu

15 Temmuz 2018 15:28

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ağası 722 bin TL bedelle, 2 altın kemerli, 9 yıl Kırkpınar’da ağalık yapan iş adamı Seyfettin Selim oldu.


16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO Dünya Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmeye hak kazanan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gelecek yılın ağası da belirlendi.



Kırkpınar ağalığına tek isim


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı. Tek adayın yarıştığı ihalede 658’inci Kırkpınar Ağası iş adamı 722 bin TL bedelle koçun sahibi oldu.



İhale 222 bin ile açıldı


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Savaşta ve barışta, zor günde iyi günde Kırkpınar Yağlı Güreşleri her zaman devam etti, bundan sonra da devam edecek. 658’inci Kırkpınar Ağalığı ihalesini şu anda başlatıyoruz. Biz, Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne’yiz. Biz Mustafa Kemal’in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin serhad şehriyiz. Bizim para ile pulla işimiz yoktur" dedi. Kırkpınar’da 9 yıllık ağalık yapan Trabzon Araklılı iş adamı Seyfettin Selim, 2 altın kemer sahibi olduğunu ve bu ağalık ile birlikte 3’üncü altın kemeri hedeflediğini söyledi.




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