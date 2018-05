7. Geleneksel at yarışının birincisi “türbe”

Geleneksel At Yarışları” renkli görüntülere sahne oldu. Romanlar, yarış öncesinde davul ve zurnalar eşliğinde eğlenirken, 10 at birinci olmak için mücadele etti.

Kakava Hıdırellez Şenlikleri; bugün at yarışlarıyla başladı. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen at yarışlarının bu yıl 7.’si düzenlendi. Edirne Kapalı Cezaevi yanında gerçekleştirilen at yarışında romanlar, davul zurna eşliğinde eğlenerek, baharın tadını çıkardı. Daha sonra 10 at yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki pistte mücadele etti.

Yarışta, Muhammet Derebeyi’nin "Türbe" isimli atı birinci, Murat Baltadan’ın "Güneşin Kızı" atı ikinci, Cihan Güreş’in bindiği "Yalınalev" adlı at üçüncü oldu. Yarışma sonucunda birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın; atlara da toplam 400 kilogram yem hediye edildi.

At Yarışları’nın sona ermesiyle açıklamalarda bulunan Edirne Faytoncular Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Remzi Bentaş güzel bir yarış olduğunu belirterek katılım gösteren ve izlemeye gelerek destek olan herkese teşekkür etti.