8. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali başlıyor

Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, 11-12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Edirneliler ile buluşacak. Uluslararası bando ekiplerinin ağırlanacağı festivalde, Guinness Rekorlar Kitabı için hazırlanan dünyanın en büyük tavasında pişirilen ciğer, halka ikram edilecek.

Müziği bol; tadı lezzetli olan 8. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’nin programı belli oldu. 11-12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde Edirneliler; bir kez daha müziğin evrenselliği ile buluşacak; Edirne’nin en ünlü lezzeti olan tava ciğerin tadına doyacak.

11 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da Edirne Belediyesi önünde toplanacak olan kortej; Atatürk Anıtı’na kadar yürüyecek. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenler Saraçlar Caddesi’nde devam edecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği etkinlikte; katılım gösteren bando ekiplerine plaket takdim edilecek. Buradaki program bando ekiplerinin mini tanıtım ve gösterilerinin ardından son bulacak.

Festivalin ikinci günü olan 12 Mayıs Cumartesi Günü ise etkinlik Karaağaç Yolu üzerindeki alanda gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı için hazırlanan dünyanın en büyük tavasında pişirilen ciğer, halka ikram edilecek. Daha sonra Zübeyde Hanım Parkı önünde toplanan kortej, bando ekipleri eşliğinde Zübeyde Hanım Parkı’na doğru hareket edecek. Etkinlikler, 20.30’da Saraçlar Caddesi’nde düzenlenecek olan bando ekiplerinin gösterisi ile devam edecek.

13 Mayıs Pazar Günü saat 14.00’te Saraçlar Caddesi’nde festivale katılan Bando Ekipleri, Edirnelilere unutulmaz bir konser verecek.

Edirne’nin artık festivaller kenti olduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Kakava Hıdırellez Şenlikleri’yle, kentimizde binlerce kişiyi ağırladık. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından birçok kişinin katılım sağladığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nin hemen ardından gerçekleştireceğimiz 8. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali’yle yakaladığımız bu ivmeyi devam ettireceğiz. Edirne bu hafta sonu müziğin ve ciğerin tadına varacak. Aynı zamanda kentimizin tanıtımına katkı sağlama amacıyla bu yıl Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulunacağız. Guinness Rekorlar Kitabı’ndan yetkililerinin yer alacağı etkinliğimizde; lezzetini herkese kanıtlamış olan tava ciğerimizi dünyanın en büyük tavasında pişireceğiz; bu tavada pişen ciğerimizi halkımıza ikram edeceğiz. Tüm Edirnelileri; Edirne’nin ismini Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdıracağımız bu güne; bu tarihi güne tanıklık etmeye davet ediyorum” dedi.

8.Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’ne, Moldova Zaim Bandosu, Romanya Piteşti ile Romanya Rodna Bandosu, Bulgaristan; Dobriç, Razgad ve Sofya Bandoları, Ukrayna Smuy Bandosu, Polonya Rybnik Bandosu, Macaristan Hajduszoboszlq Bandosu ve İstanbul, Bursa ve Seferihisar Bando Ekipleri katılacak.