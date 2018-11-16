Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde son 9 ayda, 14 bin hastaya protez diş takıldığını söyledi.

Kalkan, 9 aylık süreçte 84 bin hastanın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başvuru yaptığını belirterek, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi sayımız 38. 40 ünitemiz var. 9 ay itibari ile müracaat sayımız 84 bin. 9 ayda 12 bin diş çekimi gerçekleştirmişiz. 6 bin 500 kanal tedavisi yapılmış. 14 bin protez gerçekleştirilmiş. 178 implant tedavisi yapılmış” dedi.

Kalkan, son olarak, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin Konumsal ve işlevsel olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Akreditasyonu alan bir merkez oldu. Çok başarılı işler yapılmakta. Gezici mobil diş aracıyla köylerimizde yaşayan hastalarımıza ve engelli hastalarımıza hizmet vermekte” şeklinde konuştu.