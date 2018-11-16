İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 ayda 14 bin hastaya protez diş

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde son 9 ayda, 14 bin hastaya protez diş takıldığını söyledi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde son 9 ayda, 14 bin hastaya protez diş takıldığını söyledi.


Kalkan, 9 aylık süreçte 84 bin hastanın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başvuru yaptığını belirterek, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi sayımız 38. 40 ünitemiz var. 9 ay itibari ile müracaat sayımız 84 bin. 9 ayda 12 bin diş çekimi gerçekleştirmişiz. 6 bin 500 kanal tedavisi yapılmış. 14 bin protez gerçekleştirilmiş. 178 implant tedavisi yapılmış” dedi.


Kalkan, son olarak, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin Konumsal ve işlevsel olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Akreditasyonu alan bir merkez oldu. Çok başarılı işler yapılmakta. Gezici mobil diş aracıyla köylerimizde yaşayan hastalarımıza ve engelli hastalarımıza hizmet vermekte” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.