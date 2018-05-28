Berger ziyarette, "Sınır ötesi ilişkiler, bizim işbirliğimizde çok önemli" dedi.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, Avrupa Birliği üyesi İsveç, İtalya, Romanya, Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Portekiz, Lüksemburg, Danimarka, Estonya, İrlanda, Litvanya, Letonya, Malta, Hollanda ve Hırvatistan ülkelerinin büyükelçileri ile birlikte Edirne’de temaslarda bulundu.

Heyet ilk olarak Edirne Belediyesi’ne gelerek, Belediye Başkan Recep Gürkan ile bir araya geldi. Gürkan, belediye binasında bulunan Atatürk Odası hakkında heyete bilgi vermesinin ardından belediye meclis salonunda, kent tarihi ve kültürü hakkında kısa bir sunum yaptı.

“Sınır ötesi ilişkiler, bizim işbirliğimizde çok önemli”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, kendilerini güzel bir şekilde ağırlayan Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Bize Edirne’yi çok güzel bir şekilde tanıttınız. Edirne ziyaretimizde bir dizi hedef var. Bulgaristan’a geçiş yaptık. Ve yarın da Sınır Ötesi İşbirliği ile bir konferans yapacağız. Sizin şehriniz iki AB ülkesi ile sınır komşusu. Bu sene de kültürel miras yılı. Edirne’nin birçok yerini gezme fırsatını bulduk. Bugün ve yarın da ziyaretimiz devam edecek. Bir dizi proje ve programlar var. Sınır ötesi ilişkiler, bizim işbirliğimizde çok önemli. Bu konuda daha çok turizme odaklanmaktayız” dedi.

“Çocuklarımıza savaşları değil; barışı, uzlaşmayı ve sevgiyi bırakacağız”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bugün bu coğrafyada yaşayan bütün milletler olarak; biz çocuklarımıza, torunlarımıza; büyük büyük dedelerimizin bize bıraktığı gibi savaşları değil; barışı, uzlaşmayı ve sevgiyi bırakacağız. Ve bunda da coğrafyada yaşayan bütün devletler olarak kararlıyız” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki büyükelçiler daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’na (ETSO) giderek, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.