Ağrı kesici kullanımına dikkat

Bölge Edirne Eczacılar Odası Başkanı Cenk Kes, aşırı ağrı kesici kullanımın birçok hastalığı tetikleyebileceğini belirterek, "Birçok mide ve bağırsak kanalına birçok olumsuz yan etkilerinin olduğu gibi, birçok kardiyovasküler kalp damar sistemiyle alakalı rahatsızlığı da tetikleyebilecek durumda olan ağrı kesiciler var" dedi.

Ağrı kesicilerin şeker gibi kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Kes, "Ülkemizde ağrı kesicilerin kullanımı yaygın bir şekilde görülen bir durum. Maalesef insanlar en ufak ağrılarında ağrı kesiciye başvurup hemen o ağrının geçmesine yönelik bir uygulama içerisine giriyorlar. Aslında burada ağrının altında yatan nedeni bulmak daha önemli diye düşünüyoruz. Çünkü ağrıyı oluşturan sebepler var. Bu çok çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Aslında ağrı vücudun vermiş olduğu bir alarmdır. Bunun altında yatan hastalığı tespit etmek, ağrıyı geçirmekten çok daha önemli. Tabii ki hasta bir an önce günlük konforuna ulaşmak için o ağrıdan kurtulmak amacıyla bu ağrı kesicileri alıyor. Ancak ağrı kesicilerin birçok yan etkilerinin olduğunu da söylemek gerek. Özellikle mide ve bağırsak kanalına birçok olumsuz yan etkilerinin olduğu gibi, birçok kardiyovasküler kalp damar sistemiyle alakalı rahatsızlığı da tetikleyebilecek durumda olan ağrı kesiciler var. Bu nedenle ağrı kesicileri tabiri caizse şeker gibi kullanmak yerine çok daha bilinçli bir şekilde özellikle doktor kontrolünde ve eczacı danışmanlığında kullanmak halkımızın sağlığı açısından çok daha olumlu sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.