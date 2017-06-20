Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden özel iftar programı

Meriç Nehri kenarında özel bir işletmede düzenlenen İftar Programına Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müdür Yardımcıları, Kuruluş Müdürleri, çocuk hizmetleri alanında çalışan meslek elemanları, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Oruçların açılması ve yapılan duadan sonra, davetlilerin masalarını gezen Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, çocuklarla ve koruyucu aileler ile tek tek ilgilenerek sohbet etti.