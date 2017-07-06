AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Bu hafta itibariyle kongrelere başlandığını belirten Akmeşe, "Geçen hafta sonu il başkanlarına sayın cumhurbaşkanımız bir genel değerlendirme yaptı. Önümüzde bir kongre sürecini de başlatmış olduk biz. 4 Temmuz itibariyle de başlamış oldu. Yeni seçilecek olacak kadrolarla beraber 2019 hem genel hem yerel seçimlerde güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. 6 Temmuz ile 30 Temmuz arasında biz belde seçimlerini gerçekleştirmiş olacağız. 19 Ağustos ile 12 Kasım’da da bütün ilçe kongre seçimlerini bitirmiş olacağız. 18 Kasım 2017 ile 25 Şubat 2018 tarihleri arasında da 81 ilde il kongre seçimlerini yapacağız. AK Parti’de kongre demek hem yenilenme hem de şölen demektir. Bizim kongrelerimiz hep şölen havasında geçer. 2001’de parti kurulduğundan beri böyle devam ediyor" dedi.

"15 Temmuz gecesi Edirnelilerle beraber olacağız"

15 Temmuz gününe kadar çeşitli etkinlikler olacağına değinen Akmeşe, "Önümüzdeki hafta sonu 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. Bu millete maalesef üzülerek söylemek isterim bu hain darbeciler bu milletin önünü kesmek istediler. Bu milletin güçlenmesini istemediler. 15 Temmuza yakın yaklaşık pazartesi gününden itibaren 15 Temmuz gecesine kadar çeşitli etkinliklerle anmaya devam edeceğiz. Bunların içerisinde şehit ailelerine ziyaret, şehitlerimize mevlit, resim sergisi ve 15 Temmuz gecesi yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde cumhurbaşkanımızın da katılacağı büyük bir program olacak. Çarşamba günü ise meclis toplanıyor, tek gündem 15 Temmuz. Meclisimiz bombalanmıştı bunu da unutmamak lazım. Biz de 15 Temmuz gecesi Atatürk Anıtında Edirnelilerle beraber olacağız. O gece Kırkpınar’ın son gecesi müthiş bir kalabalık olacağına inanıyorum" dedi.