AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe'den ulaşım zammına eleştiri

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) nakit binişin belediye meclis kararıyla zam yapılarak 3 TL olmasını eleştirerek, "ETUS'un

Başkanı Belediye Başkanımız Recep Gürkan. Bunun alt firması Serhat Birlik. Onun başkanı da Hakan Giyik efendi. Belediye meclis üyesi. Ulaşım komisyon üyesi. Aynı zamanda da Serhat Birlik Başkanı. Yani bu ne demektir. Davulla tokmak sizde, hem çalıp hem oynamak demektir” dedi.

Akmeşe, parti binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Akmeşe, nakit binişin 2,5 liradan Edirne Belediyesi Meclis kararıyla 3 TL olduğunu belirterek, "Meclis kararıyla ETUS zam kararı aldı. Zam kararı Edirne halkının büyük tepkisini çekti. Bu bir senede yapılan 3'ncü zam. Geçen sene Ağustos ayında yüzde 12'lik zam, Mart 2018'de yüzde 8'lik zam, son olarak Eylül ayında nakit binişte yüzde 20'lik zam yapıldı. Bunu akıl ve mantıkla izah etmek zor. Topladığınız zaman yüzde 30'ları geçen bir zam oldu bir sene içerisinde. Hatta 40'lara yakın. Belediyenin görevi millete iyi hizmet sunmak. Ulaşımı kolaylaştırmak. Ulaşım hizmetlerinden vatandaşın en iyi hizmeti almasını sağlamak. Biz ETUS'u onun için kurduk. Veya kurdular. ETUS'un başkanı belediye başkanımız Recep Gürkan. Bunun alt firması Serhat Birlik. Onun başkanı da Hakan Giyik efendi. Belediye meclis üyesi. Ulaşım komisyon üyesi. Aynı zamanda da Serhat Birlik Başkanı. Yani bu ne demektir. Davulla tokmak sizde, hem çalıp hem oynamak demektir. Bu zamlarla Serhat Birlik kendini düşünmüştür. Serhat Birlik iyi yönetilmemekte. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu zarar etmenin faturasını da Edirne halkından çıkarmaya kimsenin hakkı yok. Eğer bu işin içinde başkan olarak Recep Gürkan varsa bu işten Recep Bey de sorumludur. Şimdi bahane de üretebilirler. Dolar, euroda fark oldu. Bunu bahane edebilirler. Bu zam kararı ne zaman aldı biliyormusunuz? Ağustos ayının başında meclise sevk edildi. O zaman bizim ekonomimize dışarıdan bir müdahale yoktu. Bunu bahane etmesinler” şeklinde konuştu.

“ETUS batmış durumda”

ETUS'un batmış durumda olduğunun altını çizen Akmeşe, "ETUS'un 225 tane aracı var. 40 aracı hurdalıkta yatıyor. 10 tanesi gece nöbete kalıyor, yok. 10 araçta her gün bakımda. Geriye kalan araç sayısı 165. Kış aylarında yoğun olduğunda 140 araçla hizmet veriyorlar. Yaz aylarında bu sayı 90 araca kadar düşüyor. Zam kararı aldılar da Edirne'ye daha iyi mi hizmet edecekler. Bizim vatandaşımız yine duraklarda beklemeyecek mi? Yine istif gibi midibüslere dolmayacak mı? Bunların hepsi olacak. Burada amaç batmış durumda olan Serhat Birliği kurtarmaktır. Bunun altını çizerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakan Giyik meclis üyelerimize hakaret etti”

Serhat Birlik Başkanı Hakan Giyik'in AK Parti Meclis üyelerine hakaret ettiğini iddia eden Akmeşe, “Hakan Giyik'inde meclis toplantısında Sayın Recep Gürkan'ın odasında bizim meclis üyelerimize Recep Gürkan'ın gözünün önünde bir hadsizliği vardır. Eğer meclis üyelerine bir laf söylecek ise gider mecliste söyler cevabını alır. Ama belediye başkanın odasında kucağında 2 aylık çocuğuyla gelen meclis üyemize ve diğer arkadaşlarımıza hakaret etme hakkını hiç kimseye vermiyorum. Ben Recep Beyden görüntüleri istedim. Zamdan dolayı hem Recep Gürkan'a hem de CHP'nin meclis üyelerine teşekkür ediyor arkadaş. Yani bizi kurtardınız demek istiyor” diye konuştu.