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08 Haziran 2018 15:38

AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Tüm halkımızı Selimiye Meydanına davet ediyorum"

AK Parti Edirne İl başkanı Nesim İba, "Başbakanımızın müjdelerini canlı ve yerinde dinlemek için tüm halkımızı Selimiye Meydanı’na davet ediyorum" dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba:

08 Haziran 2018 15:38


İba, Başbakan Binali Yıldırım’ın Edirne mitingi öncesi parti binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. İba,"Başbakanımızın Edirne ile ilgili vereceği müjdeleri heyecanla bekliyoruz. Bizim de istişare ettiğimizde bir takım taleplerimiz olacaktır. Şu anda benim en çok arzu ettiğim şeylerden bir tanesi bunu Başbakana da ileteceğim Edirne Sarayının ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması. Bilindiği üzere 90 yıllık bir başkentliği var buranın. Osmanlı’nın önemli insanları, padişahları burada yaşamış ise bunlar nerede yaşamış bu memleket nereden yönetildi bu çok önemli. Bu sarayın ayağa kaldırılmasına ben çok önem veriyorum" ifadelerini kaydetti.


İba, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendilerine söz verdiği arazi ile ilgili bir takım çalışmaların devam ettiğini bu arazi de büyük bir fuar ve kongre merkezi yapılması için bir talep olacağını ve bunun takipçisi olacaklarını belirtti.




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