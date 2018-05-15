İba, bir restoranda köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne Belediyesinin organizasyonunda kentte gerçekleşen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleriyle ilgili eleştirilerde bulunan İba, şenliklere gelen misafirlerin kentte bazı sorunlar yaşadığını belirtti. İba, "Tanıtımı zamanında doğru yapılmış. Her şeyi güzel ama icraat kısmında Edirne olarak sınıfta kaldık. Sonu düşünülmeden yapılmış bir programdı. Müthiş bir tanıtım kampanyası başlatıldı ama gelen misafirleri doğru ağırlayamadık. Bunu ben iyi yönde bir eleştiri olarak söylüyorum. Artık sorumlusu kimse, kimlerse. Bir kere otopark sorununu çözmeleri lazımdı. Tuvalet ihtiyaçlarını bile insanlar gideremez duruma gelmişlerdi. Bunu kaybetmemek lazım. Bu bir süre sonra ‘gittik de şöyle oldu’ Bir daha ki sene yarısı gelmeyecek. Ondan sonra yarısı gelmeyecek. Bu fırsatı kaçırmış olacağız" dedi.

"İnsanlar bunu Antik Çağ’da yapmış"

Şenliklerin yapıldığı alanla ilgi bir öneride bulunan İba, "Kimse stat yapın demiyor. Oranın bir manevi durumu var. Bildiğimiz geçmiş dönemlerde insanlar bunu Antik Çağ’da yapmış. Antik Tiyatroları var ya. Oturursunuz basamak basamak. Çok basit tribün gibi. İçinde koca bir lanı olan beton ve demirden. Etrafında bolca lavabosu olan. Ateşin yakılabileceği, insanların seyredebileceği bir alanı derhal yapmaları lazım. Tanıtım 10 numaraydı ama icraat kötüydü" şeklinde konuştu.