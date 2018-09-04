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04 Eylül 2018 20:04

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi, Mazhar Müfit Kansu Parkı’nda çöp topladı

AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan tarihi taş köprünün yanındaki Mazhar Müfit Kansu Parkı’nda temizlik çalışması yaptı.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi, Mazhar Müfit Kansu Parkı’nda çöp topladı

04 Eylül 2018 20:04


AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, tarihi taş köprünün yanındaki Mazhar Müfit Kansu Parkı’ndaki çöpleri topladı. Akbulut, belediyenin gerekli temizlik çalışması yapmadığını iddia ederek, şehir girişindeki alanda çöp torbasını eline alarak temizlik yaptı. Parkın halini tarif edilemez bir çirkinlik olarak tanımlayan Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “UNESCO tarafından tescillenen tarihi köprünün hemen kıyısında, şehrin girişinde bu görüntülerin olması gerçekten üzüntü verici. İlçemiz adına büyük bir ayıp. Uzunköprülü olarak bundan üzüntü duyuyoruz. Halkımızın da bu konuda büyük bir tepkisi var. Burası çöpten ve kirlilikten dolayı çok kötü bir durumda. Belediye üzerine düşeni yapmıyor. Buralarda temizlik adına bir şeyler yapılması çok basit.


Bu bölgede spor alanları ve amfi tiyatro var. Ancak buralar bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmiş ve birtakım kişilerin gecelediği, uygunsuz davranışlarda bulunduğu bir yer olmuş. Burası güzel bir alan. Burası temizlenerek, spor alanları yenilenerek halkın kullanımına açılabilir" dedi.




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