AK Parti kadın kollarından aşure ikramı

AK Parti Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlara Saraçlar Caddesi, PTT binası önünde kurulan stantta paketlenmiş halde aşure ikramında bulundu. AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeniden Kerbela yaşanmasın. Bu ay içinde Kerbela yaşanmış. Bu Kerbelalar bitmiyor. Müslüman alemlerinde devam ediyor. Irak, İran, Suriye'de. Bu olaylar Türkiye'de tekrarlanmak isteniyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bundan sonraki günlerimiz huzur ve mutluluk içinde geçer. Ben kadın kollarımız tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.