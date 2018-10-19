AK Partili Aksal: “Devlet olarak fırsatçıların peşindeyiz”

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na milletin destek verdiğini belirterek, "Devlet olarak fırsatçıların peşindeyiz” dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Enflasyonla, yüksek faizle mücadelede Cumhurbaşkanımızın duruşu başından beri belli. Ülkemiz üzerinde oynanan darbeler sadece askeri şekilde yapılmıyor. Aslında bu yaşadığımız ekonomik darbeydi. Diğer darbelerde başarılı olamadıkları gibi zamanında önlemler alındığı için bunda da başarılı olamayacaklar. Dönem dönem krizler yaşıyoruz. Türkiye inşallah bu krizden başarılı çıkacak. Ülke olarak ekonomik krizde de bir araya geldik. Türk Milletinin özelliğidir, zor zamanlarda daha da güçleniriz. Mücadele programına herkes destek verdi. Kur da geriledi. İnşallah daha iyi olacak, milletimiz de destek veriyor. Bu arada fırsatçılar yok mu, var. Devlet olarak fırsatçıların peşindeyiz. Ama en büyük cezayı millet olarak biz vermeliyiz. Bugünkü fırsatçıları unutmamak lazım” dedi.