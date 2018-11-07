AK Partililerden Lösemili Çocuklar için 'maskeli' farkındalık

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı üyeleri, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, lösemiye dikkat çekmek için maske taktı. AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Hüseyin Başar, löseminin tedavisi mümkün bir hastalık olduğunu ve maske takan küçük kahramanların bu maskeyi insanlara hastalık bulaştırmak için değil havadan ve çevreden enfeksiyon kapmamak için taktıklarını belirterek, hastalıkta en önemli tedavinin moral olduğuna dikkat çekti.