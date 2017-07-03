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03 Temmuz 2017 13:09

Akın akın geliyorlar

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan Türkler, Kapıkule’de uzun kuyruklar oluşturdu.

Akın akın geliyorlar

03 Temmuz 2017 13:09


Dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule, hareketli günler yaşıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler akın akın geliyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, 10 peronun da aktif olarak çalışması ve saatte peron başına 25 aracın giriş yapmasına rağmen, sahada uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.



24 saatte 5 bin 105 araç


Kapıkule’de 2 Temmuz 2017 Pazar günü 24 saatlik zaman diliminde 5 bin 105 aracın yurda giriş işlemi, 23 bin 391 yolcunun ise pasaport işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Geçen yıl aynı günle kıyaslandığında ise bin 500 yolcu araçlık fazla gümrük işlemi yapıldığı belirtildi.



"Allah Türkiye’nin birliğini bozmasın"


Fransa’nın Paris kentinden yola çıktıklarını Konya’ya gideceklerini dile getiren Ekrem Örekli, “Anavatan güzel. Her şeyiyle güzel Allah bu memleketin birliğini bozmasın. Sıcakta kuyrukta biraz beklemek yorucu” dedi.


Bazı sürücüler kuyrukta beklerken zaman zaman klaksonlarını çalarak, gümrük peronlarındaki işlemlerin daha hızlı yapılması için tepki gösterdi.




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