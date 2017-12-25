Akınal: “Mutsuz aileler, mutlu çocuklar yetiştiremez”

Bebeklerin gelişiminde uykunun önemine değinen Akınal, “Mutsuz aileler, mutlu çocuklar yetiremez” dedi.

Edirnelilere halk sağlığı konusunda birçok bilgilendirici eğitim ve seminerler veren Edirne Belediyesi, bu kez de Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal’ı konuk etti. Edirne Belediyesi Eski Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu yaptı. Edirne Belediyesi olarak halk sağlığına çok önem verdiklerini dile getiren Tanrıkulu, kaliteli uykunun bebeklerin üzerindeki etkisinden bahsetti. Tanrıkulu, ilk 2 yıl kaliteli uykunun bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.

‘Bebek ve Uyku Semineri’nde konuşan Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal, ailelerdeki en büyük problemin uyku olduğunu belirterek, “Bebek uyursa evde huzur oluyor, bebek uyumazsa evde kaos oluyor. Sizler için uyku önemli ama minik afacanlar için uyku daha önemli. Çünkü 2 yıl eğer bebeklerimizi kaliteli bir şekilde uyutur ve iyi bir şekilde beslersek, gelişimleri çok daha olumlu oluyor. Biyolojik olarak boyu uzuyor, kilolu oluyor ama bir de beyinsel gelişimi var. Sizden bağımsız olmaya başlıyorlar, kucağınızdan inip yavaş yavaş oyuncaklarla meşgul oluyorlar, huzurlu oluyorlar, zeka anlamında da uyku inanılmaz önemli. Uyku bizler için de çok önemli. Mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorsak, mutlu ebeveynler olmamız gerekiyor. Mutsuz ebeveynler mutlu çocuklar yetiştiremez. Mutlu olmamız için de öncelikle uyumamız gerekiyor. Bir anne ve baba uzun süre uykusuz kaldığında hafıza kaybı yaşıyor, depresyona giriyor, yanımızdakiler ile kavgalar etmeye, gerilmeye başlıyor” ifadelerine yer verdi.

Uyku eğitimine kendi kızı ile başladığını anlatan Akınal, “Ben bu işe kendi kızım için girdim. Zamanında çok uykusuzdum. Benim kızım da kucakta uyuyan bir çocuktu. Yatağa bıraktığımız an uyanıyordu. Bizim evde nöbetler vardı. Bir yerlerde yanlış bir şeyler vardı. Sabah katlığınızda aynaya bakmak istemiyordum, mutsuzdum. Bütün günün besle, uyut. Sonra uyku eğitimini keşfettim. İlk olarak kendi kızımı uyuttum. Amerika’da eğitim aldım. Daha sonra kendi markamı kurdum. Bugüne kadar yüzlerce bebekle çalıştım. Hiç uyumayan bebek görmedim ama vazgeçen anne ve baba gördüm. Uyku eğitimi sabır ve kararlılık gerektirir” dedi.

‘Bebek ve Uyku Semineri’nde; Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal; ‘Uyku Nedir. Neden İhtiyacımız var?’, ‘Uyku Eğitim Nedir?’, ‘Aylara Göre Uyku Eğitimi Nasıl Olur?’, ‘Uyku Eğitim Metotları Nelerdir?’, ‘Gece Boyunca Kesintisiz Uyku Nasıl Olur?’, Uyku Rutini Nasıl Oluşturabiliriz?’, Doğru Uyku Alışkanlığını Nasıl Kazandırırız?, ‘Uyku Düzenini Nasıl Koruruz?’, ‘Uyku Düzenini Nasıl Koruruz?’ gibi soruları yanıtlayarak, bebeklere doğru uyku alışkanlığının kazandırmak için anne ve babalara önemli ip uçları verdi.