Akman: "Öğrencilerimizin okul çantalarını hafifletmeyi amaçlıyoruz"

Edirne Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, "Uzunköprü ilçesine bağlı temel eğitim okullarında uygulanacak olan proje ile öğrencilerimizin okul çantalarını hafifletmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, "Olmayacak İşleri Biz Yaparız" adlı projeyi anlattı. Projenin temel eğitime devam eden, 1 ve 8. sınıflarda okuyan 5 bin 998 öğrenciye yönelik uygulanacağını belirten Akman, "Hayata geçireceğimiz projemiz ile küçücük bedenleriyle ağır okul çantalarını taşıyan çocukların ileride bel fıtığı olmaması için önlemler almak gerekiyor. Uzmanlara göre, çocukların omurgasını korumak için çantalarının vücut ağırlığın yüzde 10'undan fazla olmamalı. Bu da 40 kilogram ağırlığında bir çocuğun 4 kilogramdan daha fazla ağırlığı olan bir çanta ile okula gitmemesi demektir. Sokakta, okul çıkışlarında, servise binen ve inen çantalı çocukları gördükçe küçücük yaşlarında omuzlarındaki bu ağır yüke üzülmeyen yoktur. Yaş ve sınıfa göre değişmekle birlikte bir okul çantasının ağırlığı 10-15 kilogram kadar çıkabiliyor" dedi.