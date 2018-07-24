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24 Temmuz 2018 11:51

Akmeşe, tekrar AK Parti Edirne İl Başkanı

24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden İlyas Akmeşe, tekrar AK Parti Edirne İl Başkanlığına atandı.

Akmeşe, tekrar AK Parti Edirne İl Başkanı

24 Temmuz 2018 11:51


Milletvekilliği seçimleri için istifa eden 14 AK Parti il başkanı tekrar görevine atandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sonrası İlyas Akmeşe de Edirne İl Başkanlığı görevine yeniden atandı.


Akmeşe konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel Merkez kararıyla tekrar Edirne AK Parti İl başkanlığına getirildim. Seçimlerde oyunu arttıran il Edirne. Yerel seçimlere az bir süre kaldı. Yerel seçimlerde başarılı olmak istiyoruz. Şu anda Ankaradayım. Edirne’ye döndüğüm gibi basın toplantısı yapacağım" dedi.




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