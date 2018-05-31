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31 Mayıs 2018 21:59

Akşener: "Çakmak Barajı sorununu biz bitireceğiz"

EDİRNE (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Uzunköprü’nün en büyük sorunu olan Çakmak Barajı’nı bitireceklerini söyledi.

Akşener:

31 Mayıs 2018 21:59


İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Uzunköprü İlçe Başkanlığınca Adalet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. Akşener, yaptığı konuşmasında “Önce benim partimi kurdurmamaya çalıştılar. Aştık, sonra seçime sokmamaya çalıştılar. Aştık, sonra imza ile yola çıktık milletimize güvendik milletim beni aday göstermediği takdirde aday maday olmuyorum, dedim ve imza için yola çıktık. Ama Allah bin kere razı olsun 4-5 saat içinde 100 bin imzayı verdiniz, muhteremlere sesleniyorum, kibir abidelerine sesleniyorum sizin zulmünüz bana geçmez. Korkunun ecele faydası yoktur.” dedi.


Akşener daha sonra milletvekilliği düşürülen Mehmet Akalın’ı yanına davet etti. Mehmet Akalın’ın kendisi ile beraber Köşk’te olacağını söyleyen Akşener, ülkeyi yönetecek olan kişilerden birisi olacağını savundu.


“Çakmak Barajı sorunun biz bitireceğiz”


Akşener, Uzunköprü’nün en büyük sorunu olan Çakmak Barajı’nı bitireceklerini söyledi. Trakya bölgesinin en büyük sorunu olan Ergene Nehri’ne düşenin öldüğünü ifade eden Akşener, Ergene’de yaşamanın mümkün olmadığını ve Ergene’yi de temizlemenin kendilerine nasip olacağını ifade etti.


Akşener, sözlerine şöyle devam etti:


“Sevgili gençler ben bu adamları o lüks arabalardan indireceğim. ’İn aşağıya diyeceğim, ve size iş verinceye kadar... Gencine iş vermek devletin görevidir. O işi size tanzim edinceye kadar, o işi size istihdam edinceye kadar ayda 500 lira maaş vereceğim. Adına da vatandaşlık maaşı koydum.”




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