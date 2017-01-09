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09 Ocak 2017 16:48

Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış:

Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış:

09 Ocak 2017 16:48

Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, yerli ve yabancı turistin kentte konaklatılamadığını söyledi. Sanış, gelen turiste konfor sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, umumi tuvalet sayısının azlığına da dikkat çekti.
05 Ocak 2017 tarihinde özel bir otelde Vali Günay Özdemir başkanlığında bir araya gelen 55 kurum ve kuruluşun oluşturduğu Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi’nin katılımcılarından olan tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, konseyin uzun vadede kent gelişimi açısından olumlu bir ivme kazandıracağını belirtti.
Sanış, Edirne Valisi Günay Özdemir öncülüğünde geçtiğimiz günlerde bir araya gelen, aralarında devlet kurumlarının da bulunduğu 55 kuruluştan oluşan Edirne Kültür, Turizm ve Tanıtım Konseyi’nin kent geleceği açısından önemine değindi. Böyle bir projenin Edirne için fayda getireceğini söyleyen fakat dezavantajlarının da olduğuna vurgu yapan Sanış, çok paydaşlı kalabalık bir oluşumun hareket etmeyi ve karar alma mekanizmasını zorlayacağını söyledi.

“Un var yağ var, değerlendirecek aşçı yok”
Edirne’nin sanayileşmeyle gelişmesinin mümkün olmadığını belirten Sanış, “Turizmde de bakıyoruz ki Dünya baya ileriye gitmiş. Devamında Edirne’ye bakıyoruz, marka kent olacak diyoruz fakat çok fazla bir şey yapmıyoruz. Toplantıda değinilen sorunlar Edirne’nin sorunlarıydı. Bu sorunların bir an önce çözülmesi ve bizim de Edirne olarak turizmde atılım yapmamız gerekiyor. Baktığınız zaman hem kültür hem de deniz turizmine daha az sahip olan il ve ilçeler şu anda Edirne’den daha iyi yerdeler. Bizim onları geçmemiz gerekiyor çünkü bizde bu potansiyel var. Netice itibariyle bizde un var, tereyağı var ama değerlendirecek aşçı yok” ifadelerini kullandı.

“Edirne’deki ilk sıkıntı tuvalet konusu”
Kente gelen turisti konaklatamadıklarını dile getiren Sanış, “Bunun yanında biz gelen turisti Edirne’de konaklatamıyoruz. Son yıllarda 5 yıldızlı oteller açıldı ama yeterli değil. Aslında bu işe temelden başlamalıyız ki empati yapalım. Gelen turist ilk önce ne arar? Tabii ki uzun yoldan geldiği için ihtiyaçlarını karşılamalı. Dolayısıyla Edirne’deki ilk sıkıntı tuvalet konusu. Yani gelen turiste bizim konfor vermemiz lazım. Burada rahat hareket etmesini sağlamamız gerekiyor. Sonuç olarak Edirne’de yaşayan 150 bin insana, çoluk çocuk herkese turizm kültürünün aşılanması gerekiyor. Çünkü Edirne’nin geleceği bu, yoksa Edirne kasaba eğrisi bir köy olarak kalacaktır” dedi.



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