Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu'ndan ETSO'ya ziyaret

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Av. Micheal Reiffenstuel ve Edirne Fahri Konsolosu Dr. Ercan Dursunoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'u makamında ziyaret etti.

Edirne'nin turizmi, tarihi, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler veren Zıpkınkurt "İki ülke arasında oluşturulabilecek ticari girişimlerin adımlarının atılması adına sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. İlimiz ekonomisi tarım ve turizme dayalı. Konumu itibarı ile ilimizin Avrupa'ya açılan kapıları iş adamları için ciddi fırsatlar taşımakta. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar ile iki ülke adına olumlu sonuçlar elde edileceğini düşünüyorum" dedi.

Edirne'ye ilk iş ziyaretlerinin olduğunu dile getiren Reiffenstuel ise "Özellikle ticaret ve ekonomi anlamında bu ziyaret bizim için çok önemli. İstanbul Ticaret Odası'nda incelediğimiz istatistiklere göre Türkiye'de bulunan ve ticaret yapan Alman şirketlerin listesine bakıldığında 2017 yılında 7 bin 200 tane şirket bulunmakta. Ülke bazında bakıldığında Almanya'nın en çok ticaret yaptığı ikinci ülke İngiltere'dir ve İngiltere'deki Alman şirket sayısı 3 bin 200. Dolayısıyla Türkiye'deki şirket sayısı iki katından daha fazla. Türk-Alman ilişkilerine bakıldığında aramızdaki ticaret ilişkileri çok önemli. Zaman zaman ülkeler arası kriz yaşansa da ticaret ve dostluk anlamında da iyiyiz" diye konuştu.

İşin siyasi tarafında değil, ticari tarafında olduklarını ifade eden Zıpkınkurt, "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Alman Ticaret Odası'nın bir üyesidir. Bizim ülkemizin en büyük ihracat yaptığı ülkelerden bir tanesi de Almanya. Dolayısıyla bu ihracat kalemleri büyük ölçüde kara yolu ile gidiyor ve Edirne'den geçiyor. Araçların daha hızlı ulaşabilmesi, tedarik sürecinde firmaların zorluk yaşamaması anlamında ve zaman kaybı olmadan üretici ile tüketici buluşabilir bu noktalarda çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Edirne'nin ticari hacmi, ETSO üyeleri ve sektörler hakkında bilgiler veren Zıpkınkurt vize konusuna da değindi. Vize sürelerinin uzun olmasının ticari bakımdan da olumlu sonuçlar doğurduğunun özellikle altını çizen Zıpkınkurt vizelerin uzun süre verilmesi konusunda taleplerini iletti.

Reiffenstuel ise vize konusunda çok hassas olduklarını ve bu konuda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası için özel bir çalışma yapacaklarının sözünü verdi.

Ziyaret sonunda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, günün anısına Reiffenstuel'a Edirne'ye özgü simgelerin bulunduğu tablo hediye etti.