Altın kemeri minik kızlarına ve eşine armağan etti

657’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Kırkpınar final güreşinde kazandığı altın kemeri, her şeyden çok sevdiği 2 minik kızı ve eşine armağan ettiğini belirterek, "Çocuklarıma, hanımıma armağan ediyorum. Ve tüm Antalyalılara, hayırlı olsun diyorum. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e de buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bana her zaman ağabeylik yapıyor. Hep yanımızda, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2 gündür burada kıyasıya mücadele ettik. Kumluca’daki arkadaşlarımdan da Allah razı olsun. İnşallah hedefim, 3 yıl üst üste Kırkpınar’da başpehlivan olup, Antalya halkına armağan etmek istiyorum" dedi.