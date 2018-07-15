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15 Temmuz 2018 18:55

Altın kemeri minik kızlarına ve eşine armağan etti

Türkiye Cumhuriyeti 2018 yılı Başpehlivanı Orhan Okulu, galibiyetini 2 minik kızına ve eşine armağan ettiğini söyledi.

Altın kemeri minik kızlarına ve eşine armağan etti

15 Temmuz 2018 18:55


657’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Kırkpınar final güreşinde kazandığı altın kemeri, her şeyden çok sevdiği 2 minik kızı ve eşine armağan ettiğini belirterek, "Çocuklarıma, hanımıma armağan ediyorum. Ve tüm Antalyalılara, hayırlı olsun diyorum. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e de buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bana her zaman ağabeylik yapıyor. Hep yanımızda, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2 gündür burada kıyasıya mücadele ettik. Kumluca’daki arkadaşlarımdan da Allah razı olsun. İnşallah hedefim, 3 yıl üst üste Kırkpınar’da başpehlivan olup, Antalya halkına armağan etmek istiyorum" dedi.




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