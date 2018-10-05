Altın Pul Ödülü Uzunköprü'nün

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (Post Europ) tarafından Avrupa'nın en iyi posta pulunu tespit etmek amacıyla düzenlenen En İyi Avrupa Pulu Yarışmasında PTT Şirketi tarafından “Avrupa 2018 Köprüler” emisyon adı ile Edirne (UZUNKÖPRÜ) görselinin yer aldığı anma pulu birinci olarak Altın Pul ödülünü kazandı.

Belediye başkanı Enis İşbilen gazetecilere yaptıgı açıklamada, "Yarışma da emeği geçen herkesi kutlarım. Bu başarı Uzunköprü halkının başarısıdır" dedi.