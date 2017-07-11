Araç içerisinde 126 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacılara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda, uyuşturucu hap sattığı tespit edilen O.G. isimli şahsı yakaladı. Edirne merkeze bağlı Çavuşbey Mahallesinde O.G. isimli şahısın sürücülüğünü yaptığı otomobil içerisinde 49.3 gram olan dara ağırlığı olan 126 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli şahıs O.G. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, Edirne Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilerek, tutuklandı.