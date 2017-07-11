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11 Temmuz 2017 16:50

Araç içerisinde 126 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Edirne’de araç içerisinde 126 adet extacy hapla yakalanan şahıs tutuklandı.

Araç içerisinde 126 adet uyuşturucu hapla yakalandı

11 Temmuz 2017 16:50


Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacılara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda, uyuşturucu hap sattığı tespit edilen O.G. isimli şahsı yakaladı. Edirne merkeze bağlı Çavuşbey Mahallesinde O.G. isimli şahısın sürücülüğünü yaptığı otomobil içerisinde 49.3 gram olan dara ağırlığı olan 126 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi.


Şüpheli şahıs O.G. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, Edirne Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilerek, tutuklandı.




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