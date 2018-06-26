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26 Haziran 2018 13:42

Araçlarını sarıp sarmaladılar, bekliyorlar

Meteoroloji yetkililerin, Trakya Bölgesi’nde şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından Edirneli sürücüler harekete geçti.

Araçlarını sarıp sarmaladılar, bekliyorlar

26 Haziran 2018 13:42

Araçlarına zarar gelmemesi için önlem alan bazı sürücüler, battaniye, halı ve yorganlarla dolu için tedbir aldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne’de bugün sağanak ve dolu yağışının etkili olacağını bildirdi. Edirne’de bazı sürücüler, otomobillerini battaniye ve halılarla örterek araçlarının dolu yağışından zarar görmemesi için önlem aldı.


Edirneli sürücüler, bir önceki dolu yağışında bir çok aracın hasar gördüğünü bu sebeple de beklenen yağış öncesinde kendilerince tedbir almaya çalıştıklarını söylediler.




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