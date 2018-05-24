Artık daha iyi koşullarda yaşayacaklar

Yenilen evlerinin anahtarını aileye teslim eden Başkan Gürkan, "Engelli vatandaşlarımızın yaşam koşulları kötüyse; bu engel katlanarak artıyor. Bugüne kadar yaklaşık 160 evi yeniledik" dedi.

Edirne Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Cevat Kalanbak, eşi, oğlu, gelini, torunu ve 28 yaşındaki engelli oğlu Kemal Kalanbak ile yıkık dökük bir evde zor şartlar altında yaşıyordu. Edirne Belediye Meclis Üyesi Erkan Makas, ailenin durumunu Başkan Gürkan’a iletince aileye yardım eli uzandı. Başkan Gürkan’ın talimatıyla harekete geçen Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önce evin yıkımını gerçekleştirdi. Daha sonra aileye yeni bir bina yapıldı. Mutfak, banyo ve 2 odadan oluşan ev 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Evin tamamlanmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, aileye evin anahtarını teslim etti. 4 yıldır, zor şartlarda yaşayan vatandaşların evlerini yenilediklerini ifade eden Gürkan, "İnsanların yaşamını sürdürmesi için temel ihtiyaçlar var; beslenme, barınma ve su. Elbette bir belediye olarak bunların tümünü karışlamak mümkün değil. Roman kardeşlerimizin barınma koşulları iyi değil. Tüm evleri yenileme şansımız, ekonomik imkanımız yok. 4 yılda yaklaşık 160 evi yeniledik. Geliri olmayan, ailesinde engelli bireyi olan vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşam koşulları kötüyse bu engel katlanarak artıyor. Karaağaç Mahallesi’nde de Erkan Makas’ın önerisi üzerine harekete geçtik. Fen İşleri Müdürlüğü burada çalışma yaptı. 2 ayda yaşadıkları evi bitirdik. 22 bin TL’ye mal oldu. İnşallah daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler. Kamu kurumları olarak, devlet imkan sağlarsa daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Gürkan, engelli olan Kemal Kalanbak’ın rahat edebilmesi için banyoya engelli aparatlarının da takılacağını söyledi.

Zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Cevat Kalanbak, "Allah, Başkanımız Recep Gürkan’dan razı olsun. Artık daha iyi şartlarda yaşayacağız" dedi.