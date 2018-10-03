Askeri araç nehre devrildi: 5 yaralı

Edirne’nin Enez ilçesinde askeri araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Meriç Nehri’ne devrildi.
Edirne'nin Enez ilçesinde askeri araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Meriç Nehri'ne devrildi. Kazada 5 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut taburunda görevli askerlerin devriye görevi icra ettiği askeri araç, Meriç Nehri boyunda seddede mezbahane mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Meriç Nehri'ne devrildi.
Kazada yaralandığı öğrenilen 5 asker, 112 acil servis ekiplerince Keşan ve Enez Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.