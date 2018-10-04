Askıdaki ekmekler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir ekmek fırının başlattığı “Askıda Ekmek” kampanyası takdir topluyor.

Vatandaşlar tarafından alınan veya işletme tarafından askıya asılan ekmekleri ihtiyaç sahipleri ücretsiz şekilde temin ediyor. Kampanya hakkında bilgi veren işletme yetkilisi Aydoğan Aydemir, "Uygulama vatandaşlar açısından olumlu karşılandı. Uygulamadan haberdar olmayan vatandaşlar ne amaçla konulduğunu soruyor. Maddi sıkıntı çeken kişilerin ekmek yardımı alması için uygulandığını anlattığımızda, kendilerine ekmek alırken bir tane de askıya koyduklarını görüyoruz. Hatta bazı vatandaşlar, aylık ekmek parası bırakıyor. İhtiyaç sahibi kişilerinde ekmeğini gelip alması bizleri, yardım edenleri ve ihtiyaç sahibi kişileri mutlu ediyor. Biz, ‘fazladan alacağın bir ekmeği askıya as, bir ihtiyaç sahibini de sen mutlu et' sloganıyla bu yola çıkıldı” dedi.