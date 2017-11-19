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19 Kasım 2017 14:27

Atatürk ve Erdoğan’a hakaret eden şahsa 6.5 yıl hapis cezası

Edirne’nin Keşan ilçesinde sosyal medya üzerinden ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yargılanan şahıs, 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Atatürk ve Erdoğan’a hakaret eden şahsa 6.5 yıl hapis cezası

19 Kasım 2017 14:27


Keşan’da Asliye Hukuk Mahkemesi’nce yargılanan inşaat işçisi 35 yaşındaki N.Ö.’ye sosyal medya üzerinden ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 2, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan da 4 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cezanın onanması üzerine polis tarafından gözaltına alınan N.Ö., işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu.


N.Ö.’nün geçen yıl Aralık ayında İstanbul Dolmabahçe’deki terör saldırısının ardından sosyal paylaşım sitesinden ’terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla 4.5 ay cezaevinde kaldığı, yargılandığı davanın ise Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdüğü öğrenildi.




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