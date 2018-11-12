Atatürk'e hakaret iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisine, bir grup avukattan destek

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” iddialarıyla tutuklanan üniversite öğrencisi E.Ş'ye, İstanbul'dan gelen bir grup avukattan destek geldi. Cezaevinde kendisini ziyaret eden avukatlar, Edirne Adliyesi'ne giderek, tutuklu bulunmasına karşı itiraz dilekçesi verdi.

Üniversite öğrencisi E.Ş., dün 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni sırasında “Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” diye bağırdı. Bu sözler üzerine genç kıza anında müdahale edilerek tören alanından uzaklaştırıldı. Kadın polisler tarafından üstü ve çantası aranan Emine Şahin, “Atatürk'e ve maneviyatına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından E.Ş, Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Geceyi gözaltında geçiren E.Ş, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan üniversite öğrencisi E.Ş, “Atatürk'e ve hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.

Başsavcılık açıkladı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “10 Kasım 2018 günü Edirne şehir merkezinde ''10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin'' yapılacağı alana gelerek, 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz'' dediği iddiasıyla soruşturma başlatılan şüpheli kişi tutuklanmıştır. Trakya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi olan şüphelinin, saat 09.04'de başlayan Saygı Duruşu esnasında 'Burada neden bekliyorsunuz, burada ne oluyor' diyerek bağırmaya başladığı, kolluk görevlilerinin müdahalesi ile alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada da ''Bu bir kıyamdır, Allah'ın kanunu bilmiyorsunuz, batılı inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı, putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz'' şeklinde ifadeler kullanarak, Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakarette bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakımliğince 11 Kasım 2018 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir” denildi.

Bir grup avukattan destek geldi

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Selçuk Kar, “Biz bir grup avukat olarak İstanbul'dan geldik. E. hanıma hukuki yardım yapmak maksadıyla şu an buradayız. Ve kendisi ile görüşmemizi tamamladık. Kendisinden konu ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi aldık. Ve almış olduğumuz bilgiler çerçevesinde şunu öncelikle belirtmem lazım ki, E. hanımım 10 Kasım günü söylemiş olduğu sözler kesinlikle çarpıtılmış ve aslında kendisi hiçbir şekilde hakaret etmediğini açık bir şekilde beyan etmiştir. Çünkü aslında sözlerine de bakıldığında hiçbir hakaret niteliği de taşımadığı da apaçık ortadır. Kendisi tören meydanındaki kalabalığa mevcut duruşlarını bir namaz duruşuna benzetmiş dolayısıyla ‘Namaz sadece Allah'ın huzurunda olur' demiştir. Bunun ötesinde diğer söylenen sözler kendisine ait değildir. Kendisi bu sözleri kabul etmediğini beyan etmiştir. Kendisi bir üniversite öğrencisidir ve Müslüman bir öğrencidir, İslam'ı yaşama hassasiyeti taşıyan birisidir. Dolayısıyla bu hassasiyetle bu beyanlarda bulunmuştur. Bu sözlerin başka bir ardı, art niyeti bulunmamaktadır. Ve bütün bunlar, bu sözlerin hiçbirisi bir hakaret niteliği taşımamaktadır. Tutuklanması da apaçık bir şekilde hukuka aykırıdır. Çünkü tutuklanmayı gerektiren maddeler arasında bu sevk maddesi bulunmamaktadır. Biz bu yönüyle de tutuklama kararına itiraz edeceğiz. Umuyoruz ki bu haksızlık derhal son bulur. E. hanım tutuksuz olarak serbest bırakılır kanaatindeyiz. Tören alanına kasıtlı bir şekilde gittiği bilgisine vakıf değiliz. Oradan geçiyormuş, oradan geçerken böyle bir kalabalıkla tesadüf etmiş ve bunu söylemiş. Oraya özellikle gittiği ya da gitmediği meselesinin çok da önem arz ettiği kanaatinde değilim ben. Çünkü söylediği sözlerine suç vasfı bulunmuyor” dedi.

“Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci ile ilgili kıyasın uygun olmayacağı kanaatindeyim”

Avukat Kar, “Şimdi o olayla ilgili bir yorumum yok, çünkü bizzati o olaya bizzati vakıf olmadım, dahil olmadığım için o konuyla bu konu arasında herhangi bir kıyasın uygun olmayacağı kanaatindeyim. Benim burada gördüğüm ve cezaevindeki görüşmemden izlendiğim netice, herhangi bir şekilde bir provokatif amaç taşımadığı, herhangi bir suç vasfı taşımadığı sadece kendince hassasiyetlerinden kaynaklı bir söz sarf etmiş. Ailesi ile temas etmedik. Bakalım, temasımız gerekirse onu da yapacağız. Şu an için temas etmedik” diye konuştu.

“Edirne'nin mevcut durumu nedeniyle ablamıza eylem yapıldı”

MAZLUMDER Genel Sekreteri Genel Sekreteri Kaya Kartal da, “Selçuk beyin ifadelerine aynı şekilde katılıyoruz. Burada tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir söz ve bir eylem bir ceza konusu yapılarak, kirimanilize edilmiştir. Alabildiğine hukuksuz bir işlem olduğunu düşünüyoruz. Edirne'nin mevcut durumu ve siyasetin mevcut durumu üzerinden bir eylem yapılmıştır bu ablamıza yönelik olarak, açık bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. İtirazımızı yapacağız, bu şekildeki bir beyandan bir suç çıkarıp insanları cezaevine atmak, eğer bir yol olacaksa Türkiye'de hiçbir ifade açıklanamaz hale gelir. Hiç kimseyi eleştiremez hale gelirsiniz. Artık herkesin bu Kemalistler, Laikler, Sekülerler, İslamcılar, Sağcılar, Solcular fark etmeksizin temel bir takım düşünce açıklamalarına, bir takım ideolojik düşüncelere saygılı olması gerekiyor. Bu eylemde aslında bir saygı çerçevesinde değerlendirilip çok basit şekilde geçiştirilebilecek bir eylem iken maalesef Türkiye'nin de gündemine oturtulan bir kiriminalize eylem haline getirilmiştir. Dediğimiz gibi açık bir hukuksuzluktur, buna itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.