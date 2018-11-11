İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan genç kız tutuklandı

EDİRNE (İHA) – Edirne’de 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde Atatürk aleyhine slogan attığı için gözaltına alınan üniversite öğrencisi E.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde Atatürk aleyhine slogan attığı için gözaltına alınan üniversite öğrencisi E.Ş., çıkarıldığı mahkemece, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlamalarıyla tutuklandı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümünde Edirne'de Atatürk aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan üniversite öğrencisi E.Ş. (21) çıkarıldığı mahkemece “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.


Üniversite öğrencisi E.Ş., dün 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni sırasında “Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” diye bağırdı. Bu sözler üzerine genç kıza anında müdahale edilerek tören alanından uzaklaştırıldı. Kadın polisler tarafından üstü ve çantası aranan E.Ş., “Atatürk'e ve maneviyatına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından E.Ş., Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Geceyi gözaltında geçiren E.Ş., tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan üniversiteli provokatör E.Ş., “Atatürk'e ve hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.


E.Ş.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.