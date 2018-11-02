Avcılara limit uyarısı

Çevikel, “Tavşan avı, keklik ve bıldırcın avları devam ediyor. Özellikle deniz kenarlarında ilçe dışından gelen avcılarla ilgili bizlere önemli şikâyetler alıyoruz. Bunlarla ilgili de Milli Parklarla görevli arkadaşlarımız denetimlerini sıklaştırmış vaziyetteler” dedi.

Avcıların limitlere uyması gerektiğini dile getiren Hakan Çevikel, “Avcılık bir katliam değildir. Avcılığın bir katliam haline getirilmemesi gerektiğini savunanlardanız. Bu konudaki tavrımızda çok katıdır. Kesinlikle tarafımıza ulaşan her türlü ihbarı değerlendiriyoruz. Özelikle yasak güme avcılığı, canlı mühre ile avcılık, gece avcılığı ve ışıkla avcılık karşı olduğumuz avlanma yöntemleridir. Görenlerin bizlere ve kolluk kuvvetlerine derhal ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Yakalananların da en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü ben bunlara avcı demiyorum. Canlı mühre ve gece ışıkla avcılık yapan arkadaşlarımızın aramızda yeri olamaz. Bunlarla ilgili daha önce de işlem yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.